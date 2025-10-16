Трамп заявил, что Украина планирует наступление на фронте

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

Об этом он заявил в среду, 15 октября, во время пресс-конференции в Белом доме вместе с директором ФБР Кашем Пателем.

«Мы будем говорить… Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотят пойти в наступление, и нам нужно будет принять решение, знаете?», — сказал президент США.

Он также подчеркнул, что единственное, чего Соединенные Штаты требуют от российского диктатора Владимира Путина, это чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян.

«И все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он прекратил это: прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян. Это не добавляет ему авторитета. Это война, которую он должен был выиграть за неделю, а сейчас она продолжается уже четвертый год», — сказал Трамп.

14 октября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским — они обсудят возможную поставку ракет Tomahawk.

Позже глава украинского государства подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению президента Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США