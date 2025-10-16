Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи 25 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago/File Photo)

Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Киев предложит Вашингтону партнерство в сфере производства беспилотников. Об этом в четверг, 16 октября, сообщает агентство Bloomberg .

Как сообщают источники агентства, знакомые с переговорами, обсуждается возможность совместного производства украинских дронов в США или Европе с последующим экспортом для нужд американской армии. В Киеве считают, что такое сотрудничество может стать «взаимовыгодным технологическим прорывом»: Украина делится опытом, полученным на поле боя, а США получают доступ к передовым разработкам в сфере беспилотных систем.

«Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которое даст США доступ к самым современным украинским дронам. Это не только стратегическое преимущество для Украины, но и вклад в безопасность США и их союзников во всем мире», — заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Bloomberg напоминает, что для Киева это уже третья встреча с Трампом с начала его второго президентского срока. На этот раз Зеленский надеется использовать напряжение между Вашингтоном и Москвой после того, как попытки Трампа договориться с диктатором Путиным не дали результата.

Кроме военной помощи, стороны также обсуждают возможность поставки в Украину американского сжиженного газа (LNG), чтобы компенсировать потери от российских ударов по энергосистеме.

По данным источников, идея заключается в том, чтобы США предоставили Украине и оружие, и энергоресурсы, взамен получив доступ к украинским разработкам, которые уже показали эффективность на фронте.

Ожидается, что Зеленский повторит эту просьбу в пятницу, а в обмен может предложить Трампу возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру его страны для экспорта в Словакию и Венгрию, сообщил один из источников.

Собеседники агентства добавили, что отдельно украинские чиновники также предложили американским компаниям дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить экспорт энергоносителей США в остальную Европу.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

Суспільне 16 октября опубликовало программу визита Зеленского в США. До встречи с президентом США у Зеленского будут встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.

В то же время пока не подтверждено, состоится ли совместный брифинг Зеленского с Трампом.