Американский президент Дональд Трамп верит в то, что его украинский коллега Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп возможным собрать вместе Зеленского и Путина в одной комнате для переговоров, она сказала, что президент США считает это возможным. По словам Ливитт, глава Белого дома «хотел бы, чтобы это произошло».

Она сказала, что Трамп и Путин обсудили возможность встречи в Будапеште. Также американский президент обсудит этот вопрос с Зеленским 17 октября, когда тот будет в Белом доме.

«Сейчас продолжаются обсуждения, и планируется встреча представителей российской стороны с нашей делегацией во главе с государственным секретарем Марко Рубио. Затем, возможно, состоится еще одна встреча президента Путина с президентом Трампом. Но президент вовсе не закрывает двери для такого варианта», — говорит Ливитт.

По ее словам, Трамп ведет переговоры с российским диктатором и принимает президента Украины в Вашингтоне, чтобы «продвинуть мирный процесс и положить конец этому конфликту с Россией».

17 октября Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что США могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

16 октября Трамп сообщил, что поговорил с Путиным, и назвал разговор «продуктивным». Он отметил, что договорился с диктатором РФ о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе. Он также анонсировал личную встречу с Путиным в Будапеште.