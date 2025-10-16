Посетит Конгресс перед встречей с Трампом. Суспільне обнародовало программу визита Зеленского в США

16 октября, 07:48
У Владимира Зеленского будет ряд встреч перед Дональдом Трампом (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

На четверг, 16 октября, у президента Украины Владимира Зеленского запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями в США и визит в Конгресс, сообщает Суспільне.

Источники издания уточнили, что до встречи с президентом США Дональдом Трампом у Зеленского будут встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.

«На четверг запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями. До встречи с президентом США [Дональдом Трампом] Зеленский будет иметь встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами», — сообщили источники Суспільного.

В то же время пока не подтверждено, состоится ли совместный брифинг Зеленского с Трампом.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский

