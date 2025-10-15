Зеленский заявил, что встреча с Трампом в Вашингтоне может приблизить конец войны

Как заявил президент Зеленский, повестка дня его встречи с президентом США будет «очень содержательной» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Встреча президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 17 октября в Вашингтоне может приблизить конец войны, которую против Украины развязала страна-агрессора РФ.

Об этом 15 октября заявил глава украинского государства в вечернем обращении.

«Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом — военную часть, часть также нашу экономическую. Все детали, все есть. Повестка дня нашей встречи с Президентом Америки очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны — именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были на одной стороне с нами в этой работе», — заявил президент Зеленский.

Как отметил глава украинского государства, самой важной темой обсуждения на Ставке 15 октября стали украинские дипстрайки — способность наносить дальнобойные удары.

«Несколько тем, но самая важная — дипстрайки, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня на Ставке были как производители соответствующего нашего оружия, так и те, кто применяет это оружие — Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача — масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть. И совместный разговор всех вместе очень помогает», — подытожил президент Зеленский.

14 октября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп 17 октября, проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским — они обсудят возможные поставки ракет Tomahawk.

Позднее глава украинского государства подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению президента Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».