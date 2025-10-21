Противовоздушная оборона Украины сбила и обезвредила 58 дронов ночью 21 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

В ночь на вторник, 21 октября, страна-агрессор Россия запустила по Украине шесть ракет и 98 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 58 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Беспилотники оккупанты запустили из Курска, Орла, Приморского-Ахтарска (РФ), Чауды и Гвардейского (ВОТ Крыма). Около 70 дронов были шахедами.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО обезвредила 58 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских БпЛА.

Ночью российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Также армия РФ ударила по Харькову управляемыми авиабомбами, попадания зафиксированы в двух районах города, девять пострадавших.