Трамп заявил, что «многие люди заплатят цену» за провал переговоров по завершению войны в Украине

21 октября, 07:45
Трамп заявил, что США пытаются заключить мирное соглашение между Россией и Украиной (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «многие люди заплатят высокую цену», если не удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Мы пытаемся заключить соглашение. Если мы заключим соглашение, это будет замечательно. Если нет, многие люди заплатят за это высокую цену», — сказал он во время общения с журналистами 20 октября.

Отвечая на вопрос, почему США не добиваются военной победы Украины, Трамп отметил: «Это немного сложнее, чем кажется».

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин «действительно ненавидят друг друга».

«Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию», — добавил президент США.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Президент США в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что Штаты не хотят эскалации.

19 октября президент Украины заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу Трампа и Путина.

