На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Кремль готов «принять что-нибудь меньшее, чем капитуляция Украины» перед всеми его военными требованиями, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW считают, что после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, а также встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало ясно, что Кремль остается готов потратить значительное количество человеческих и других ресурсов и времени для достижения своих требований на поле боя, если это будет необходимо.

«Кремлевские голоса разъяснили позицию России относительно переговоров после сообщений Запада о встрече Трампа и Зеленского 17 октября, чтобы еще раз подтвердить, что Россия остается преданной устранению вероятных „первопричин“ войны и не желает соглашаться на прекращение огня», — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что Кремль неоднократно ссылался на необходимость устранения якобы «первопричин» войны РФ против Украины, которые росссийские чиновники определили как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию по Украине русскоязычного населения.

Кремль использует обсуждение этих «первопричин» для продвижения первоначальных военных требований России по нейтралитету Украины, устранению легитимной власти в Украине, установлению пророссийского правительства и изменениям в политику открытых дверей НАТО, отмечают в ISW.

Аналитики также обратили внимание на то, что Кремль готовит российское население к «полной победе в Украине любой ценой» и эти усилия противоречат заявленной готовности Путина пойти на территориальные уступки и является еще одним показателем того, что он не намерен отступать от своих давних требований в любых будущих мирных переговорах.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но перед переговорами должна пройти «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 19 октября заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС, и выразил мнение, что частью такого давления может стать поставка Украине американских ракет Tomahawk.