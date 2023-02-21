Депутаты Кнессета после визита в Киев призвали Израиль передать Украине противоракетную и антидронную системы 21 февраля, 16:58 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (впереди) (Фото:Motti Millrod/Pool via REUTERS)

Глава комитета парламента Израиля по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн призвала правительство Биньямина Нетаньяху прекратить «отгораживаться» от Украины и предоставить ей военную защиту. Он обвинил Россию в терроризме.



Об этом пишет Reuters.

Накануне он во главе парламентской израильской делегации встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Эдельштейн назвал участие Ирана, поставляющего Москве дроны-камикадзе для полномасштабной войны против Украины очевидным.

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«Я своими глазами видел, что происходит в регионе. Иранские технологии и оружие используются Россией и снабжают Иран боевым опытом. Давайте не продолжать сидеть на заборе. Израиль должен поддержать Украину против опасного сочетания России и Ирана», — написал он в Twitter.

В совместном заявлении Эдельштейн и израильский политик Зеэв Элькин призвали правительство Нетаньяху «значительно увеличить» поддержку Украины, отметив, что только гуманитарная помощь недостаточна, пишет агентство. Как сообщает Jerusalem Post, они призвали предоставить Киеву систему борьбы с беспилотникам и противоракетную систему.

«Мы должны помочь Украине во всех сферах, где израильские технологии, в частности военные, способны помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость», — заявили они.

Неназванный украинский чиновник сказал Reuters, что был «осторожно вдохновлен» заявлением израильских политиков, назвав его «первым, полностью совпадающим с нашим видением или реальностью наших двух стран». Офис Нетаньяху на запрос агентства пока не ответил.

16 февраля в Киев прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн. Он стал первым представителем израильского правительства, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве. Глава МИД Израиля пообещал Зеленскому систему предупреждения об угрозах с воздуха, а Украина передала список оружия и ждет решение по защите неба.



Официально Израиль осудил российское вторжение в Украину, предоставляет гуманитарную помощь, но не оружие. Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.