Глава МИД Израиля пообещал Зеленскому систему предупреждения об угрозах с воздуха — СМИ 16 февраля, 20:46 Владимир Зеленский и Эли Коэн в Киеве 16 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Израиль может передать Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха через три-шесть месяцев. Об этом, как сообщает издание Haaretz, глава МИД Израиля Эли Коэн заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 16 февраля.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал встречу Зеленского и Коэна «очень положительной».



Президент Украины после переговоров с Коэном рассказал, что они обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям и участие Израиля в послевоенном восстановлении нашей страны. Зеленский призвал Израиль присоединиться к реализации украинской формулы мира и поблагодарил за гуманитарную помощь.



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Ранее во время брифинга с главой МИД Украины Коэн заявил, что Израиль будет помогать с разработкой «умной системы раннего предупреждения» для Украины.



Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что для встречи Зеленского с Коэном Израиль должен предложить «существенную помощь».



Еще в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц говорил, что страна поможет Украине с системой оповещения о российских авиаударах.



Эли Коэн прибыл с визитом в Украину в четверг, 16 февраля. Он стал первым представителем израильского правительства, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что правительство страны рассматривает предоставление Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.