«Жизни перевернулись с ног на голову». Президент Израиля принял участие в Kyiv Jewish Forum и выразил поддержку Украине 15 февраля, 16:35 Президент Израиля Ицхак Герцог присоединился к Kyiv Jewish Forum из своей резиденции в Иерусалиме (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Президент Израиля Ицхак Герцог присоединился к участию в Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum), который в этом году проходит в онлайн-формате. Герцог обратился к участникам форума в приветственном слове из своей резиденции в Иерусалиме.

Он напомнил, что незадолго до широкомасштабного вторжения России в Украину был с визитом в Киеве, где почтил память людей, погибших в Бабьем Яру. «То, что произошло за этот год после того визита, трудно понять, не говоря уже о том, чтобы описать словами. Жизни перевернулись с ног на голову», — сказал Герцог.

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Президент Израиля рассказал, что общался с Владимиром Зеленским и выразил свою поддержку народу Украины и руководству государства.

«Израиль поддерживает весь народ Украины в этот час опасности и войны», — подчеркнул он.

Герцог сообщил, что его жена приобщилась к помощи украинцам, в том числе тем людям, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

Нынешний Kyiv Jewish Forum приурочен к годовщине с начала широкомасштабной войны России против Украины. Лозунг форума — Stand with Ukraine, а основной площадкой мероприятия в этом году стал Вашингтон.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Ежегодно площадка собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые KJF прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Главной площадкой форума в этом году стал Вашингтон. KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.