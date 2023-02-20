В Киев прибыла парламентская делегация Израиля 20 февраля, 10:35 Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (слева) вместе с израильской парламентской делегацией (Фото:Michael Brodsky/Twitter)

В Киев прибыла парламентская делегация Израиля в понедельник, 20 февраля.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Возглавляет делегацию глава комитета обороны и международной политики Юлий Эдельштейн.

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«Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. И следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину. Медлить уже, наверное, нельзя», — сказал Корнийчук, комментируя, «сдвинулись ли с мертвой точки» переговоры относительно более активной помощи от Иерусалима.

Также фото с членами Кнессета опубликовал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

16 февраля в Киев прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн. Он стал первым представителем израильского правительства, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве. Глава МИД Израиля пообещал Зеленскому систему предупреждения об угрозах с воздуха, а Украина передала список оружия и ждет решение по защите неба.