Анатомия скандала. Во время ирано-иракской войны Израиль консультировал тегеранских генералов, а США продавали режиму аятоллы оружие 18 февраля, 12:01 Эксклюзив NV Президент США Рональд Рейган на пресс-конференции 25 ноября 1986 года отбивается от вопросов журналистов о продаже Ирану оружия (Фото:АР)

Когда в 1986 году стало известно, что США при обострении отношений с Ираном продают ему оружие, в Вашингтоне разгорелся громкий скандал. Впрочем, для этого были веские причины.

«Я больше не отвечаю на вопросы», — отмахивался от журналистов президент США Рональд Рейган на пресс-конференции 25 ноября 1986 года.

Тогда в первый раз стало известно, что Вашингтон продает Ирану оружие. Поэтому разгорелся громкий политический скандал, которого Штаты не знали со времен Уотергейта. Еще бы, ведь в ноябре 1979-го, после Исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни, толпа разгромила американское посольство в Тегеране. В заложники были взяты 66 дипломатов и сотрудников, отпущенных почти через 15 месяцев. Правда, через две недели освободили женщин и афро-американцев. Понятно, что ни о каких дальнейших дипломатических отношениях не могло быть и речи. Они до сих пор не установлены.

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Тогдашний президент Джимми Картер своим указом запретил какие-либо финансовые операции с Ираном, а также «кому-либо, кто находился под юрисдикцией США, проводить какие-либо операции с участием Ирана».

Хомейни пришел к власти, в частности, на антиамериканской и антиизраильской риторике. «Они (евреи — ред.) проникли во все экономические, военные и политические сферы Ирана, превратив страну в военную базу для Израиля и далее для Америки», — убеждал аятолла своих сторонников, находясь в эмиграции.

Отношения Ирана с Израилем в 1980-х годах выглядели парадоксально. Их называли холодным миром — как аллюзия холодной войны, которая в то время продолжалась между так называемым соцлагерем в орбите СССР и странами НАТО.

К моменту революции 1979 года в Иране проживало 80 000−100 000 евреев. Главой этой общины был Хабиб Елганян. Он еще в 1959 году основал компанию Plasco, фабрику по производству пластмасс в Тегеране, которая впоследствии стала крупнейшим и технологически передовым производителем этих материалов в Иране.

В мае 1979 года Хабиб Елганян был арестован и приговорен к смертной казни исламским революционным трибуналом и по обвинениям в коррупции, контактах с Израилем и сионизме, а также за «дружбу с врагами Бога» был расстрелян. Его казнь напугала многих евреев, и большинство из них уехало из Ирана.

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