Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами — NYT

24 октября, 05:04
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Иранские дроны (Фото:Иранская армия/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Иранские дроны (Фото:Иранская армия/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые используют Россия для атаки украинских городов.

Об этом сообщает The New York Times.

«Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», — пишет газета.

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Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ
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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Иран Война в Украине Украина-Израиль Война России против Украины Иранские беспилотники

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