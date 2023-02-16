Глава МИД Израиля посетил Бучу, Гостомель и Бабий Яр 16 февраля, 13:05 Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Michael Brodsky/Twitter)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Украину в четверг, 16 февраля, посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский в своем Twitter.

Израильский министр посетил территорию церкви, где находилась братская моглиа с людьми, убитыми российскими оккупантами в первый месяц полномасштбаного вторжения в Украину.

Видео дня

В Гостомеле Коэн посетил одну из последних живущих в городе евреек, 82-летнюю Жанетт Бутенко.

Утром 16 февраля Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.