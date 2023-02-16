Глава МИД Израиля посетил Бучу, Гостомель и Бабий Яр

16 февраля, 13:05
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Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Michael Brodsky/Twitter)

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Michael Brodsky/Twitter)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Украину в четверг, 16 февраля, посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский в своем Twitter.

Израильский министр посетил территорию церкви, где находилась братская моглиа с людьми, убитыми российскими оккупантами в первый месяц полномасштбаного вторжения в Украину.

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В Гостомеле Коэн посетил одну из последних живущих в городе евреек, 82-летнюю Жанетт Бутенко.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1626173775053049856?s=46&t=PL_T4osBEslIEP4TkAF2WA

Утром 16 февраля Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Израиль Буча Гостомель Бабий яр Война России против Украины

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