Украина передала Израилю список оружия, ждем решений по защите неба — Кулеба 16 февраля, 16:06 Эли Коэн и Дмитрий Кулеба в Киеве 16 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Украина ожидает, что Израиль примет решения о военной помощи, в первую очередь — о защите украинского неба.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном в Киеве в четверг, 16 февраля.



Кулеба напомнил, что Украина передавала как предыдущему, так и нынешнему правительству Израиля список своих военных нужд.



Видео дня

«Мы будем ожидать принятия соответствующих решений. В первую очередь, конечно, речь идет о защите украинского неба», — сказал министр.

Он добавил, что доволен встречей с Коэном и «качеством» их разговора. По словам Кулебы, новый глава МИД Израиля приехал в Киев после их телефонного разговора «даже быстрее, чем обещал».

«Я думаю, что сегодня мы закладываем очень серьезный фундамент. Но будет ли построен на этом фундаменте полноценный дом — зависит от дальнейших решений, которые будут или не будут приняты… Нет никакой объективной причины, почему Израиль и Украина не должны стоять бок о бок сегодня, завтра и всегда», — отметил украинский министр.

Эли Коэн прибыл с визитом в Украину в четверг, 16 февраля. Он стал первым представителем израильского правительства, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что правительство страны рассматривает предоставление Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.