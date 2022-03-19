«Цунами любви». Посол Корсунский рассказал, как Япония поддерживает Украину в войне против России 19 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Японии Сергей Корсунский возле дипломатического учреждения в Токио (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

«Это совершенно беспрецедентный случай. Япония полностью на нашей стороне. Она ввела такое количество санкций [против России], какого никогда в истории Японии не было. Впервые в истории Японии нам предоставлена помощь нелетальным оружием. Уже какой по счету самолет готовится к перевозке этой помощи ближе к нам, а потом она будет передана нашим защитникам. <...> Япония сделала почти все возможное — введены персональные санкции, санкции против банков, практически все знаковые компании Японии вышли с рынка России», — рассказал Корсунский.

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Общество и власти Японии однозначно поддерживают Украину, добавил дипломат:

«Поддержка не просто формальная на уровне правительства, а с утра до вечера в будние дни и выходные стоят очереди японцев, которые приходят в посольство и приносят цветы, сувениры, подарки, перечисляют деньги на наш счет, специально открытый для гуманитарных нужд, и мы используем эти средства. 200 тысяч японцев внесли взносы. <...> Даже буддийские монахи приходят, не говоря об общественных организациях. Это абсолютное цунами любви и поддержки Украины».

Также дипломат напомнил, что Япония открыла границы украинским беженцам.

Президент Владимир Зеленский 23 марта обратится к японским парламентариям. Трансляция начнется в 11.00 по Киеву.

Глава государства уже выступил в Конгрессе США, парламентах Канады, Великобритании, Польши и в германском Бундестаге.

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