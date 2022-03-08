«Признайте РФ государством-террористом». Зеленский выступил перед парламентом Британии: призвал усилить санкции и цитировал Черчилля 8 марта, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, выступил с обращением к палате общин Великобритании. Он призвал ужесточить санкции против России и найти способ сделать украинское небо безопасным.

Он процитировал речь Уинстона Черчилля, которую премьер-министр произнес перед палатой общин в июне 1940 года после вступления Британии во Вторую мировую войну.

«Мы не сдадимся и не проиграем! Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем сражаться на холмах», — сказал Зеленский.



Фото: Офис президента

Для этого, по его словам, необходима помощь и поддержка цивилизации великих стран, «за которую мы благодарны и на которую очень рассчитываем».

«Усиливайте санкции против государства-террориста, признайте наконец-то его государством-террористом, найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа», — подчеркнул Зеленский.

После выступления президента Украины премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его страна продолжит делать все возможное для помощи и использует «все свои методы — дипломатические, гуманитарные и экономические — чтобы снова сделать Украину свободной».

Он сказал, что со времен завершения Второй мировой войны британским парламентариям не приходилось слушать столь трогательную речь от лидеров европейской страны, а слова «я украинец» гордо звучат сегодня на весь мир.



Накануне Британия, Нидерланды и Канада объявили о создании Международной группы поддержки Украины, цель которой обеспечить мощную политическую, гуманитарную, экономическую и оборонную поддержку Киева на фоне полномасштабного вторжения РФ сейчас и в будущем.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил план из шести пунктов реагирования на вторжение РФ в Украину, призвав другие страны присоединиться к нему. Джонсон заявил, что Запад будет ужесточать санкции, пока РФ не прекратит войну.



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