24 день войны — онлайн. Байден предостерег Си Цзиньпина от помощи РФ, Мариуполь остается в осаде 19 марта, 03:23 Цей матеріал також доступний українською Женщина в квартире, поврежденной обстрелом оккупационных войск в Мариуполе, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

19 марта — 24 день полномасштабной войны России против Украины. РФ не прекращает обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий пока не имеют существенных результатов.

После обстрела оккупационными войсками драмтеатра в Мариуполе из-под обломков удалось спасти 130 человек. Судьба еще сотен находившихся там людей пока неизвестна. Город остается в осаде и под постоянными обстрелами.

Видео дня

Накануне оккупационные войска также обстреляли Львов, попав в авиаремонтный завод, Киев, Краматорск, Сумы, Авдеевку, село Наталивка Запорожской области и другие населенные пункты.

В Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы в Армении. Также сообщается, что некоторые российские военные отказываются участвовать в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

Накануне также состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых американский президент «описал последствия» для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку РФ в войне против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Война России против Украины — события 19 марта 2022 года онлайн

04:00 Глава Ради Стефанчук допустив можливість зміни Конституції щодо курсу України в НАТО

«Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, це є доволі високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми дивитимемося, до якого шляху йтимуть переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватимемо Конституцію в цій частині», — заявив Стефанчук.

03:25 На прохання НАТО. Німеччина та Нідерланди передадуть Словаччині комплекси ППО Patriot

Системи ППО призначені для посилення стримування союзників і захисту території країни та її жителів від ракетних загроз. Вони стануть на чергування вже з середини квітня і працюватимуть майже пів року.

03:21 В Україні запрацювали табори для військовополонених окупантів

«Табори дозволять централізовано утримувати військовополонених дотримуючись усіх норм міжнародного гуманітарного права», — зазначила Венедіктова.

03:00 Бельгія через війну в Україні відклала на 10 років відмову від АЕС

«Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. Водночас ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії, що є найкращим шляхом до нашої енергетичної незалежності», — написав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.

02:46 Кілька українських бійців у Харкові знищили російський спецназ, який засів у школі — УП

За даними УП, це сталося близько тижня тому. Співрозмовник видання розповів, що 20 російських окупантів, серед яких були спецпризначенці ГРУ, засіли в одній із харківських шкіл у районі Салтівки.

02:43 В Україну повернулися всі машиністи, які на початок війни були в Росії та Білорусі — Укрзалізниця

«Справа в тому, що до війни локомотиви УЗ щодня заїжджали до росії та білорусії з вантажними поїздами, та повертались назад. Коли почалась війна, на території росії та білорусії в моменті було 12 українських машиністів. Вісім машиністів ми правдами і неправдами повернули в перші ж дні війни. Останні чотири машиністи провели в білорусії 23 дні. Сьогодні ми зустріли їх на кордоні з Польщею і веземо додому, в Україну», — написав він.

02:23 Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки вимушених переселенців

«Ще один важливий напрямок роботи уряду — це допомога українцям, які змушені були залишити свої будинки через бойові дії. Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей. наших громадян. Усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну», — заявив Зеленський.

02:06 LG зупинила постачання техніки до Росії



Південнокорейський виробник споживчої електроніки LG Electronics повідомив про припинення постачання техніки в Росію через війну проти України.

01:49 Один із найбільш постраждалих регіонів. ООН доставила гуманітарну допомогу в Суми



ООН та партнери організації в Україні 18 березня доставили першу колону термінової гуманітарної допомоги в Суми, один з найбільш постраждалих від війни регіонів країни.

01:45 Пекельна петля. ЗСУ вшосте «влупили» окупантів в Чорнобаївці



За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ знову рознесли позиції окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном. Це вже вшосте.

1:30 Зеленський заявив, що імпорт в Україну здійснюватиметься без бюрократії

«Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і нашими депутатами», — заявив президент України Володимир Зеленський.

01:24 Ситуація в Донецькій області: в Краматорську за добу вбили п’ять осіб, в Авдіївці - дві

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. За його словами, в п’ятницю, 18 березня найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ.

01:04 Окупанти намагаються компенсувати свої невдачі ракетно-бомбовими ударами

18 березня окупанти нанесли в Україні чотири ракетні удари, в ході яких випустили 14 ракет, а також здійснили понад 40 авіаційних нальотів.

«Невдачі у просуванні військ в ході наземної операції ворог намагається компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії», — розповіли в Генштабі.

Головні завдання ворога щодо розгрому угруповань ЗСУ, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони», — повідомили в Генштабі.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють, однак не полишають спроб відновлення просування в бік Києва та ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста.

На Слобожанському напрямку продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території РФ двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

«На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька. В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна. На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя», — додали в Генштабі.

01:00 Зеленський закликав Росію до чесних та змістовних переговорів

«Змістовні та чесні переговори про мир і безпеку для нас — єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок… Я хочу, щоб мене почули всі, почули в Москві. Настав час зустрічатися, говорити, відновлювати територіальну цілісність та справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися», — наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

00:33 Заморожені активи російських олігархів можуть використати для відновлення України після війни

Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів підсанкційних російських олігархів для відновлення України після повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три обізнані джерела.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що ця ідея поки на дуже ранній стадії і рішення ще не ухвалено. За словами джерел агентства, один із варіантів — використання активів для фінансування воєнних репарацій. Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни — члени ЄС, зараз вони заморожені.

00:35 ЗСУ за день збили 12 одиниць повітряної техніки окупантів

18 березня Повітряні сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей. Ще дві цілі збила протиповітряна оборона Сухопутних військ. Загалом за добу протиповітряна оборона знищила два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.

00:33 У Євросоюзі обговорюють використання заморожених активів російських олігархів для відновлення України після війни — Bloomberg

Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів підсанкційних російських олігархів для відновлення України після повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на три обізнані джерела.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що ця ідея поки на дуже ранній стадії і рішення ще не ухвалено. За словами джерел агентства, один із варіантів — використання активів для фінансування воєнних репарацій. Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни — члени ЄС, зараз вони заморожені.



00:21 Укренерго відновило стабільне електроживлення Запорізької АЕС

Ремонтники НЕК Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська, яка була пошкоджена в ході обстрілів.

00:04 Росія розхитує світовий порядок на користь Китаю. Тому Вашингтон та Пекін мають протилежні інтереси у питанні стримування агресії Москви.

НВ пояснює, чому Пекін не поспішає допомогти США приборкати агресора

00:02 З Маріуполя за день виїхали майже 5 тисяч людей, російські окупанти обстріляли гуманітарний коридор під Харковом

Про це повідомила під час брифінгу 18 березня віцепрем'єрка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, з дев’яти гуманітарних коридорів у п’ятницю спрацювали сім, загалом вдалося евакуювати 9 145 осіб, зокрема з Сумської області — 4 173 людини, із Сум — 3 296 людей, із Тростянця — 246 людей, з Лебедина — 50 людей, з Конотопу — 400 людей, із селища Краснопілля — 146 людей, з Великої Писарівки — 41 людина.

Роботу коридорів для доставки гуманітарної допомоги до Балаклії та Ізюму було зірвано через російські обстріли.

До Бердянська доставили паливо для дозаправки маріупольців, які їдуть гуманітарним коридором на своєму транспорті (вул. Кабельщиків 132А, вул. Мелітопольське шосе, 87Б). 19 березня до Бердянська направлять десять автобусів, які забиратимуть маріупольців.

В етері всеукраїнського марафону віцепрем'єрка додала, що російські окупанти дозволяють залишити Маріуполь лише на своїх машинах чи пішки. За три дні роботи гуманітарного коридору місто, заблоковане російськими окупантами, залишили майже 40 тисяч людей. Маріуполь перебуває під постійним обстрілом окупантів, у місті гуманітарна катастрофа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.