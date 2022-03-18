Захарова и не только. Япония ввела новые санкции против России 18 марта, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Мария Захарова попала в санкционный список Японии (Фото:МИД РФ)

Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В список попали 15 граждан РФ, в том числе официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.

Об этом сообщает Reuters 18 марта.



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Новые санкции Япония введет против государственного концерна Рособоронэкспорт, а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), производящей истребители.



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В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.

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