Захарова и не только. Япония ввела новые санкции против России

18 марта, 05:26
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Мария Захарова попала в санкционный список Японии (Фото:МИД РФ)

Мария Захарова попала в санкционный список Японии (Фото:МИД РФ)

Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В список попали 15 граждан РФ, в том числе официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.

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Об этом сообщает Reuters 18 марта.

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Новые санкции Япония введет против государственного концерна Рособоронэкспорт, а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), производящей истребители.

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В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.

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Теги:   Япония Мария Захарова Война России против Украины

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