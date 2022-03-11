«Мы родные». Владимир Зеленский выступил с исторической речью перед Сеймом Польши — полный текст 11 марта, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступил с исторической речью перед польским Сеймом.



Уважаемый господин президент, друг мой Анджей!

Уважаемая госпожа Маршалок Сейма! Уважаемый господин Маршалок Сената!

Дамы и господа депутаты и сенаторы!

Уважаемое собрание!

Братья и сестры поляки!

Когда я стал президентом в 2019 году, тогда чувствовалось, что нам нужно пройти с Польшей долгий путь.

Потому что было прохладно. В наших отношениях. В нашем настроении друг к другу.

Так случилось. Но я хотел пройти этот путь быстро. Путь к теплу.

Потому что мы такие народы. Я знал, что от природы — мы родные. Украинцы, поляки.

Я помню мои первые встречи с Анджеем. От встречи до встречи все менялось. Прохлада исчезала.

Мы понимали друг друга.

Как украинец и поляк. Как европейцы. Как родители, любящие свои семьи и осознающие, что наши дети должны жить в мире одинаковых добрых ценностей.

Наших с вами ценностей.

Должны жить в мире, где народы независимы, где властвует свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну.

Считается, что цифра 7 приносит счастье. Именно столько соседей Бог дал Украине.

Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир.

А лучше других ее знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов России.

Соседа, который принес на нашу землю беду и войну. Соседа, который явно действует без Бога.

Когда есть тот, кто бьет зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо. И когда в твой дом ступает нога врага, он протянет руку помощи.

Утром 24 февраля я не сомневался, кто это точно будет. Кто мне и скажет: «Брат, твой народ не останется с врагом один на один».

Так и вышло. И я благодарен за это. Польские братья и сестры с нами. И это естественно.

Просто уже за один тот день — первый день войны стало ясно и мне, и всем украинцам, и я уверен — всем полякам… Стало ясно, что между нами, между нашими народами нет границ.

Каких-либо физических. Каких-либо исторических. Каких-либо личных.

За 16 дней этой войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность помогают нам… Позволяют мне сказать сейчас важные слова. Слова о том, что между нашими народами царит подлинный мир.

Мир между родными. Мир между братьями.

И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи. Белорусы.

Мир между родными. Мир между братьями. Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!

Уважаемые господа! Братья и сестры поляки!

Очень долго разные «интересанты» пытались создать впечатление, что украинцы и поляки живут по-разному. И порознь.

Зачем они это делали?

Я напомню слова светлой памяти президента Республики Польша Леха Качиньского, сказанные в Тбилиси в 2008 году: «Мы прекрасно знаем: ныне Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом, возможно, придет время на мою страну — Польшу».

24 февраля наступило это страшное «завтра» для Украины, о котором говорил президент Качиньский.

И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время НЕ наступило.

Мы боремся вместе. У нас есть сила.

Помните, нас вместе 90 миллионов! Мы можем вместе все. И это — историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой бездны. Спасут от этой угрозы. Остановят превращение Европы в жертву.

Уважаемые господа! Мы это можем.

Мы видели вчера, как и О ЧЕМ говорили страны Евросоюза. Мы видели, КТО был настоящим лидером и боролся за сильную Европу. За общую европейскую безопасность. А кто пытался остановить нас. Кто пытался ВАС остановить…

Мы понимаем, почему для поляков столь важно бороться вместе с нами. Вместе со всеми, кто за волю. За свободу. За Европу.

Мы помним катастрофу возле Смоленска в 2010 году. Мы помним все факты расследования обстоятельств этой катастрофы.

Мы чувствуем, что это значит для вас.

И что значит для вас молчание тех, кто тоже все знает, но…

Но все еще заглядывается на Россию.

Братья и сестры поляки!

Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз.

Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности. А не из слов на бумаге.

Из тепла в нашем сердце, а не из речей политиков на саммитах.

Из того, как вы отнеслись к нашим людям. К украинцам, спасшимся на вашей земле от зла, пришедшего на нашу землю.

Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети.

Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют себя приемными.

Вы встретили наших людей в семьях. С польской деликатностью. С братской добротой.

Хотя мы этого не просили, но и вы за это ничего не попросили. Это просто между родными.

Поэтому я и обращаюсь так просто: друг Анджей! Дорогая Агата!

Поэтому я и утверждаю, что мы уже объединились. Объединились, чтобы, по словам великого поляка, близкого друга Украины, блаженной памяти Иоанна Павла Второго, постоянно обретать и творить свободу.

Я не могу сегодня быть уверенным во всех лидерах всех народов. Но я уверен, что мы будем вместе с вами защищать свободу.

Столько, сколько нужно.

Я благодарен за всю помощь, которую мы получили от вашего государства, от вашего народа.

Я благодарен за прилагаемые усилия, чтобы мы могли обезопасить украинское небо. Я верю, что нам удастся прийти к результату в этом, к очень нужному нам всем результату.

Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами.

Это наше величие. И ваше величие.

Это борьба за нашу и вашу свободу.

Это общая история великих народов!

Дай Бог нам Победы!

Нех жие вольна Польска!

Нех жие вольна Украина!

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