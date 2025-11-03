Грибовидного облака не будет. В США объяснили, что во время ядерных испытаний не будут взрывать атомные бомбы

Крис Райт заявил, что во время испытаний ядерного оружия не будет взрывов (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Во время испытаний американского ядерного оружия, которые анонсировал президент США Дональд Трамп , не будет атомных взрывов.

Об этом сообщил министр энергетики Штатов Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами», — рассказал чиновник.

Реклама

По его словам, во время такого испытания проверяются все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться, что они «обеспечивают соответствующую геометрию» и могут осуществить атомный взрыв.

Журналист уточнил, что эти испытания «не то, от чего людям, живущим в пустыне Невада, стоит ожидать увидеть грибовидное облако» от ядерного взрыва.

«Нет, об этом не стоит беспокоиться», — ответил Райт.

Он также подтвердил, что во время испытаний будут проверяться именно новые системы.

30 октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также в РФ были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

30 октября в Кремле заявили, что запуск Буревестника якобы не является ядерными испытаниями и пригрозили США «ответными действиями» в случае тестового запуска ядерного оружия.