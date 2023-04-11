«Финиш подготовки к ядерной войне». Чубаров о размещении оружия РФ в Крыму 11 апреля, 13:32 Чубаров считает, что если Россия разместит в Крыму ядерное оружие, это будет финальным этапом подготовки к ядерной войне (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что размещение российского ядерного оружия в оккупированном Крыму — это финиш подготовки к ядерной войне.

В эфире Radio NV Чубаров обратил внимание на оживленное обсуждение размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, где оно будет угрожать Польше и Литве.

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«Но если такое уже оружие будет размещаться на территории оккупированного Крыма, думаю, здесь сразу раскрываются карты России. Это будет непосредственно прямая угроза для членов НАТО на этом южном пространстве. Турция, Болгария и Румыния. Вот эти страны сразу становятся целью. Поэтому это будет означать (я так думаю, я человек не военный) прямую подготовку к ядерной войне. Это будет финиш на пути к ядерной войне», — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.