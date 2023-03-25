Путин заявил, что разместит в Беларуси ядерное оружие 25 марта, 19:42 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Об этом сообщает BBC.

Диктатор подчеркнул, что речь идет о тактическом ядерном вооружении. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Путин говорит, что о передаче оружия не раз просил Александр Лукашенко, однако РФ лишь разместит оружие в Беларуси — руководство и управление будет в Москве. Диктатор сообщил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы к применению тактического оружия, передали Искандер, с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия», — заявил Путин.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

«Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — заявили в Минобороны.