ЕС готов ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси — Боррель 26 марта, 18:00 В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за ядерного шантажа Путина (Фото:REUTERS / Yves Herman)

В Евросоюзе осудили планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и выразили готовность ввести новые санкции против государства-агрессора.

«Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор», — написал в Twitter высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Видео дня

Читайте также: Тихановская отреагировала на заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ

Он добавил, что «ЕС готов ответить дальнейшими санкциями».

Ранее Украина призвала мировое сообщество принять решительные меры из-за намерений РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. В МИД Украины требуют немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективное Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин намеренно распространяет дезинформацию и отметили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.