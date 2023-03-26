ЕС готов ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси — Боррель

26 марта, 18:00
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В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за ядерного шантажа Путина (Фото:REUTERS / Yves Herman)

В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за ядерного шантажа Путина (Фото:REUTERS / Yves Herman)

В Евросоюзе осудили планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и выразили готовность ввести новые санкции против государства-агрессора.

«Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор», — написал в Twitter высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Он добавил, что «ЕС готов ответить дальнейшими санкциями».

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1639982108612370432

Ранее Украина призвала мировое сообщество принять решительные меры из-за намерений РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. В МИД Украины требуют немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

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В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективное Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин намеренно распространяет дезинформацию и отметили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Редактор: София Лазарова

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