«Нельзя допустить». Си Цзиньпин исключает использование ядерного оружия в войне против Украины — Макрон 6 апреля, 14:30 Си Цзиньпин (Фото:Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин согласился, что использование ядерного оружия должно быть исключено во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с ним в Пекине в четверг, 6 апреля, сообщает SkyNews.

Их встреча длилась полтора часа. По словам Макрона, Си Цзиньпин заявил, что хочет «скорейшего возобновления мирных переговоров» и призывает международное сообщество не допустить «эскалации кризиса».

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Как пишет France 24, глава КНР также осудил бомбардировку мирных жителей в Украине: «Мы должны обеспечить защиту гражданского населения и не допустить применения ядерного оружия», — цитирует его телеканал.



Президент Франции попросил его надавить на Москву, чтобы она придерживалась международных правил по нераспространению ядерного оружия, после того, как диктатор Владимир Путин сказал, что разместит его в Беларуси.

После заявил главы Кремля 25 марта Пекин не осудил планы России, а напомнил об обещании «избегать стратегических рисков».

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали совместные документы.

В то же время Пекин называет себя «адвокатом» и заявляет о «нейтралитете» в вопросе о войне против Украины. Несмотря на это, с Зеленским Си Цзиньпин не говорил ни разу с начала большой войны, фактически игнорирует информацию о визите в Украину и переговорах, а также не осуждал РФ и не призывал ее вывести свои войска.