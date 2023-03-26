В США не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь

26 марта, 23:18
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В Белом доме не видят признаков того, что Путин переместил ядерное оружие в Беларусь (Фото:REUTERS / Evelyn Hockstein)

В Белом доме не видят признаков того, что Путин переместил ядерное оружие в Беларусь (Фото:REUTERS / Evelyn Hockstein)

В Белом доме пока не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин выполнил свое обещание разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие", - цитирует слова Кирби CNN.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

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В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин намеренно распространяет дезинформацию и отметили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Россия Владимир Путин Ядерное оружие Беларусь Белый дом Ядерное вооружение Ядерная угроза Украина-Беларусь Ядерная война Ядерный шантаж Джон Кирби Носители ядерного оружия Война России против Украины Беларусь война

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