Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием

4 апреля, 13:07
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Шойгу заявил о новых возможностях авиации Беларуси, которые угрожают Украине (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via Reuters)

Шойгу заявил о новых возможностях авиации Беларуси, которые угрожают Украине (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via Reuters)

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.

Об этом он сказал на совещании с руководящим составом оккупационных войск РФ, сообщают пропагандистские РИА Новости.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — сказал Шойгу.

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Он также добавил, что Россия передала Минску ракетный комплекс Искандер-М, способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

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С 3 апреля на полигоне в РФ начато обучение белорусских расчетов комплекса.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ядерное оружие Беларусь Сергей Шойгу Искандер Война России против Украины

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