Как Путин пытается обыграть нас в освобождении Крыма 7 апреля, 16:16 Эксклюзив NV

Реальная цель Путина — разместить какое-нибудь ядерное оружие на территории Крыма, выставить Западу ультиматум, что никакой попытки деоккупации не может быть

В интервью заместителя главы офиса президента Украины Андрея Сибиги, где он сказал о Крыме, не нужно искать никакой зрады. Ибо вопрос методов освобождения Крыма обсуждается практически с конца марта 2022 года, с тех пор, как прекратились переговоры между Украиной и Россией, и Украина начала настаивать именно на полной деоккупации украинской территории, а не на каком-то гибридном возвращении к линии разграничения согласно 23 февраля 22-го года.

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И вот именно о методах возвращения Крыма, идея о том, что могут совмещаться и военные, и политические методы, весь этот разговор велся. И эксперты (я отношусь к этим экспертам) тоже пытались успокоить многих на Западе, говоря что о том, что для освобождения территории не обязательно должна применяться военная тактика в виде Первой мировой войны, когда одна армия идет в лобовую атаку на другую армию. Потому что элементарно — чтобы подойти к админгранице с Крымом нужно будет освободить часть юга Украины. А если нам это удается в этом году, это достаточно серьезное поражение для Российской Федерации и это может запустить ряд других механизмов — и дипломатических, и политических. Поэтому зрады здесь в этом заявлении Сибиги нет.

Разговоры о том, что мы будем совмещать в определенный момент дипломатию и военные методы, ведутся и велись. И, самое главное здесь, что не стоит вопроса ни для Киева, ни для уже большего числа наших партнеров (как было раньше), что Крым так же должен быть освобожден, как и остальная территория Украины.

России тогда в 14−15 годах, когда бурными были события на поле боя на Донбассе, удалось убедить мир, что Крым — это какой-то отдельный кейс, он отличается от Донбасса, а теперь отличается еще больше от оккупированной в 2022 году территории. Это результат достаточно серьезных просчетов Украины на информационном поприще в 2014—2015 годах, когда мы отделяли Крым от Донбасса, никоим образом не активизировали дискуссию о возвращении Крыма и сосредоточились на нормандском процессе, на Минской трехсторонней контактной группе. И фактически до появления Крымской платформы не говорили активно, не создавали никаких инструментов для даже дискуссий о возвращении под контроль Украины Крыма.

Россия очень серьезно поработала с этой темой

Россия очень серьезно поработала с этой темой и реально убедила не только страны условного Глобального Юга, но и многих на Западе, что Крым — это особый кейс.

Но есть и хорошая новость.