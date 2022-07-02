ВСУ успешно используют новое американское оружие — Пентагон

2 июля, 06:48
РСЗО HIMARS уже работают в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

РСЗО HIMARS уже работают в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Вооруженные силы Украины успешно используют новое оружие, поставленное из США. В частности, речь идет об РСЗО HIMARS для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможности на поле боя.

Об этом пишет журналист Foreign Policy Джек Детч, комментирующий итоги закрытого брифинга Минобороны США.

Он пишет, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что, по мнению Вашингтона, Украина «очень усложнила» России проведение операций на острове Змеиный в Черном море, используя ракеты Harpoon для атаки на пополняющие запасы корабли.

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https://twitter.com/JackDetsch/status/1542958721403322369?s=20&t=TusyoBHLwvCdDj9eZgODdw
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" Уход России с острова Змеиный облегчит Украине защиту Одессы", — заявил чиновник.

Кроме того, по данным чиновника Пентагона, Украина успешно атакует российские командные пункты посредством предоставленных американцами систем залпового огня HIMARS.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1542958911308931075?s=20&t=TusyoBHLwvCdDj9eZgODdw

" США считают, что Россия нанесла удар по противокорабельной ракете по торговому центру в Кременчуге", — заявил представитель оборонного ведомства США.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1542959394060734464?s=20&t=TusyoBHLwvCdDj9eZgODdw
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Это нападение со стороны РФ, по словам чиновника Пентагона, подчеркивает «безрассудный характер» российских атак.

Кроме того, Джек Детч пишет, что США предоставят ВСУ системы ПВО с целью перехода Украины из советского вооружения на новые системы.

" США сосредоточены на поставках в Украину 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц и GMLRs", — процитировал журналист чиновника Пентагона.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1542961316608053248?s=20&t=TusyoBHLwvCdDj9eZgODdw

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает в себя дополнительные четыре системы.

По информации телеканала CNN, Украина получит все HIMARS от США до середины июля.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Военная помощь ПЗРК ЗРК Пентагон Война России против Украины

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