Когда Байден говорит о Путине. Что нужно понимать о помощи США Украине 7 июня, 15:08 Цей матеріал також доступний українською

Прежде чем комментировать любые заявления и действия американских властей по отношению к Украине, необходимо хотя бы попытаться разобраться в политике США

В вызовах и проблемах, с которыми сталкивается Белый дом, которые не касаются прямо нашего государства, но очень сильно на него влияют.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Украина получит от США современные ракетные системы залпового огня (РСЗО). Соответствующее решение уже приняла администрация президента США Джо Байдена. Об этом уже сообщили официально. На фоне всего этого идет активная фаза Великой освободительной войны. Несмотря на значительное преимущество россиян в личном составе и артиллерии, украинские бойцы умело держат оборону и наносят врагу потери. Понятно, что на фоне этого вопрос о новом вооружении для Украины выходит на передний план.

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Конечно, все у нас ждут вал вооружений от США, который нам уже наобещали отечественные «аналитики», и поэтому любые задержки на этом пути объявляются страшной «зрадой», но в реальной жизни все гораздо сложнее.

Прежде всего, нужно понимать, что США — демократическое государство, а это значит, что там регулярно проходят выборы и политическая борьба не прекращается ни на день.

Главный вызов для американской политической элиты — это вовсе не иностранные диктаторы, а американский Трамп, о возвращении которого в кресло президента сейчас говорят все чаще. Тем более, на фоне падения поддержки действующего президента Байдена. Реванш Трампа выглядит все более и более реальным.

Реванш Трампа выглядит все более и более реальным

Если вы проанализируете высказывания самого Трампа, а также правых публицистов, работающих для близкой к Трампа аудитории, то увидите, что тема Украины не остается без их внимания, но вовсе не в том ключе, в котором мы хотели бы.

В частности, известный обозреватель Такер Карлсон еще до войны начал продвигать тезисы, что администрация Байдена хотела расширить НАТО, затянуть туда Украину (с «очень коррумпированным режимом»), чем вошла в противоречие с Москвой. В любом случае, все это «не нужно США».

Все эти люди никуда не делись и продолжают продвигать свои тезисы. Что Байден и демократы просто хотят свергнуть Путина и втянуть США в войну, которая им совершенно не нужна. И можно не сомневаться, что после Афганистана и Ирака подобная риторика находит не одного благодарного слушателя.

Когда Байден говорит, что их цель не свергнуть режим Путина, что они не хотят воевать с Московщиной, что они не собираются на них «нападать», что они не будут давать Украине оружие для нападения на Россию — все это не для нас, а для американцев. Все это тонкая внутриполитическая игра, направленная на то, чтобы доказать собственной аудитории: это не какой-нибудь очередной «глобалистский» проект, а вынужденные шаги.

Вероятно, поэтому Белый дом стремится привлечь в коалицию в поддержку Украины как можно больше государств и распределить между ними программы по вооружению Украины, чтобы доказать, что это не какая-то «частная авантюра», а воля всего Запада и т. д.

Поэтому все, что сейчас говорит Байден и его окружение, нужно воспринимать через призму понимания, что говорит лидер демократического государства, и говорит собственным гражданам, а не нам. Нас он «успокаивать» не обязан.

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