Новые ЗРК NASAMS от США существенно усилят украинскую ПВО — Зеленский

2 июля, 01:07
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина получит от США новые передовые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые существенно усилят украинскую ПВО. Украина продолжает договариваться и о другом новом оружии от партнеров.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена за объявление о новом пакете военной помощи Украине.

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«Я особенно благодарен сегодня США и лично Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, включающий очень мощные системы NASAMS — зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали для такой поставки». - сказал Зеленский. 

Президент отметил, что Украина договаривается и о другом новом оружии от партнеров и делает все, чтобы сломать преимущество оккупантов.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, включающий системы ПВО и наступательное оружие.

Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.

По данным Politico, ВСУ уже проходят обучение работе с этими системами.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Украина-США ЗРК Владимир Зеленский Война России против Украины

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