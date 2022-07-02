Новые ЗРК NASAMS от США существенно усилят украинскую ПВО — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Украина получит от США новые передовые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые существенно усилят украинскую ПВО. Украина продолжает договариваться и о другом новом оружии от партнеров.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.
Он поблагодарил президента США Джо Байдена за объявление о новом пакете военной помощи Украине.
«Я особенно благодарен сегодня США и лично Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, включающий очень мощные системы NASAMS — зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали для такой поставки». - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина договаривается и о другом новом оружии от партнеров и делает все, чтобы сломать преимущество оккупантов.
Накануне президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, включающий системы ПВО и наступательное оружие.
Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.
По данным Politico, ВСУ уже проходят обучение работе с этими системами.
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