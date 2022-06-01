Байден подтвердил, что новый пакет помощи Украине включает РСЗО HIMARS 1 июня, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS (Фото:www.lockheedmartin.com)

Президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

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Как сообщает пресс-служба Белого дома, США продолжат поддерживать украинских партнеров и передавать Украине оружие и технику для обороны.

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Байден объявил, что благодаря дополнительному финансированию Украины, которое одобрил Конгресс США, Вашингтон сможет продолжить поставлять в Украину больше оружия, «которое они так эффективно используют для отражения российских атак».

«Благодаря новому пакету они получат новые возможности и передовое вооружение, в том числе HIMARS со снарядами, для защиты территории Украины от наступления России», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее журналист Голоса Америки Михаил Комадовский сообщил, что Белый дом намерен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 700 миллионов долларов. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пакет будет включать более современные ракетные системы.

Президент США Джо Байден говорил, что Белый дом продолжит поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотники, вертолеты Ми-17 и так далее.

Байден также заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».



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