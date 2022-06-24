Четыре дополнительные РСЗО. Украина получит все HIMARS от США к середине июля — СNN 24 июня, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные силы США запускают ракету из HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Все реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США планируют передать Украине, будут доставлены к середине июля. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на неназванного чиновника в Минобороны США.

По словам чиновника, первая партия из четырех РСЗО, уже находится в Украине.

Вторая партия из четырех систем HIMARS, о которой объявили 23 июня, будет доставлена в Украину «к середине июля».

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Также он добавил, что группа украинских военнослужащих уже проходит обучение работе с системами.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает дополнительные четыре системы.

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