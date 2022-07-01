Новый пакет военной помощи США скоро отправится на передовую — Зеленский 1 июля, 00:52 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Новый пакет военной помощи, анонсированный США, уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.



«США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы», — заявил глава государства.

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Накануне президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие.

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