Новый пакет военной помощи США скоро отправится на передовую — Зеленский

1 июля, 00:52
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Новый пакет военной помощи, анонсированный США, уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы», — заявил глава государства.

Видео дня

Накануне президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

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