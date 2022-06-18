Неокончательное решение. Пентагон думает удвоить количество РСЗО HIMARS для Украины — Politico

18 июня, 22:12
Цей матеріал також доступний українською
РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Пентагон думает над тем, чтобы передать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников в Минобороны США.

Соединенные Штаты уже решили отправить Киеву четыре РСЗО, так что в случае одобрения такого шага Белый дом удвоит их количество — всего будет восемь. По словам одного из чиновников, согласия по этому решению еще нет и оно неокончательно, пишет издание.

Видео дня

Он отметил: вклад США осуществляется после консультации с союзниками и партнерами, и решение будет принято, «исходя из неотложных потребностей Украины».

Читайте также:
Алексей Резников
Алексей Резников
Враг это ощутит. Какое оружие получила Украина и как все происходит

Третий чиновник рассказал, что администрация президента ожидает одобрения нескольких дополнительных HIMARS в будущем пакете, но он еще разрабатывается на уровне Пентагона и окончательное количество «может измениться в последнюю минуту».

«Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов», — добавил он.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, первые РСЗО Украине передадут уже до конца июня.

Читайте также:
Оружие победы. Лучшая колесная техника Запада, которую уже используют и еще получат ВСУ

Великобритания уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, являющимися производителями этого вооружения. Германия пообещала передать Украине РСЗО MARS II — в ближайшее время украинские военные должны начать обучение.

Обучение для украинцев на HIMARS занимает 3 недели – Остап Ярыш, Голос Америки
https://www.youtube.com/watch?v=eHvzGBzNAT0
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Вооружение Пентагон Война России против Украины РСЗО HIMARS

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X