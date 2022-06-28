Украина вскоре получит дополнительные РСЗО HIMARS, начат второй этап обучения ВСУ 28 июня, 02:45 РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Чиновник из Пентагона сообщил, что в Украину уже вскоре будут поставлены новые реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы продолжаем работать над нашей безопасностью и делаем все возможное, чтобы как можно скорее передать эту помощь украинцам. И я думаю, что вы видите на поле боя том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру», — сообщил чиновник.

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Также репортер Foreign Policy Джек Детч заявил, что в ближайшее время начнется новый этап обучения украинских военных использованию РСЗО HIMARS.

«США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS примерно за две недели, ожидается, что второй раунд обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов», — сообщил журналист.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает дополнительные четыре системы.

По информации телеканала CNN, Украина получит все HIMARS от США к середине июля.

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