Чтобы предотвратить «плохой мир». Сейм Литвы призвал принять Украину в НАТО в 2024 году 19 сентября, 16:05 Сейм Литвы (Фото:Socportal/Twitter)

Во вторник, 19 сентября, Сейм Литвы принял резолюцию, в которые призывает страны-члены НАТО пригласить Украину в Альянс во время Вашингтонского саммита, который пройдет в 2024 году.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 122 члена Сейма.

«Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны», — говорится в документе.

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Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис отметил, что в подготовке резолюции принимали участие не только члены Сейма, но и подписанты Акта о независимости Литвы Витаутас Ландсбергис, Эмануэлис Зингерис, Альбинас Янушка, Пятрас Вайтекунас.

Павильонис выразил надежду, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся достичь через десять месяцев в Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что в случае отсутствия закрепления членства Украины в Альянсе возникнет угроза «плохого мира», что может сказаться и на безопасности Литвы.

В документе отмечается, что членство Украины в НАТО поддерживается абсолютным большинством общества, а приглашение страны в Альянс четко подтвердит, что Россия не имеет «права вето» на расширение НАТО и не может формировать «серые зоны безопасности» в Европе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что в следующем году саммит НАТО в Вашингтоне даст «зеленый свет» для членства Украины в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.