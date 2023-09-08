Украина вступит в ЕС в течение двух лет, а в НАТО еще раньше — Стефанишина 8 сентября, 22:47 Ольга Стефанишина (Фото:Александр Медведев / NV)

Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Европейский Союз, заявила заявила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В интервью Голосу Америки она подчеркнула, что Украина будет готова к вступлению в ЕС в ближайшие два года.

«Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки. Я считаю, что двух лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент когда закончится война мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас чтобы это решение было принято», — сказала она.

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По словам Стефанишиной, Украина является одним из главных партнеров ЕС, поскольку имеет самый большой экономический рынок. И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран.

«Решение о том, что Украина станет членом ЕС — принято, со всеми своими аграрными территориями со всем имеющим. Реальности в которой Украина перестанет быть аграрной страной — не существует», — подчеркнула она.

В то же время она отметила, что в Украине также работают над путем вступления в НАТО. Но само решение зависит не только от Украины.

«Вопрос по НАТО — это политическое решение. На саммите в Вильнюсе он был принят. На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса, и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы и уроки войны которые мы изучили самостоятельно», — заявила она.

Стефанишин считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

8 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.