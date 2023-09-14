Президент Литвы ожидает «зеленого света» для членства Украины в НАТО в 2024 году 14 сентября, 15:37 Гитанас Науседа (Фото:пресс-служба президента Украины)

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что в следующем году саммит НАТО в Вашингтоне даст «зеленый свет» для членства Украины в Альянсе.

Об этом он заявил на Крыницком форуме по безопасности и экономике, сообщает LRT.

«Сейчас мы должны приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша, чтобы на Вашингтонском саммите мы могли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, дать зеленый свет членству Украины в НАТО», — сказал Науседа.

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Он также подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе была создана вся рабочая среда и алгоритм вступления Украины в альянс в будущем, а принятый текст является «максимумом того, чего можно было достичь».

Науседа также добавил, что видит последовательные усилия президента США Джо Байдена по продолжению поддержки Украины.

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.