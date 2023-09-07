Генсек НАТО: Российская армия считалась второй по силе в мире, теперь она стала второй в Украине
Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 7 сентября, призвал союзников непоколебимо поддержать украинскую армию в ее контрнаступлении.
Об этом сообщает Euronews.
«Никто никогда не говорил, что это будет легко. Было ясно заявлено, что это будет кровавое, трудное и жесткое наступление», — заявил Столтенберг.
Он добавил, что поддерживать Украину — это не вариант, это необходимость.
Столтенберг также раскритиковал скептиков и заявил, что военные решения должны приниматься не Брюсселем, а украинскими командирами, сражающимися «на земле».
«Мы должны помнить отправную точку: раньше российская армия была второй по силе в мире, а теперь российская армия является второй по силе в Украине. И это весьма впечатляет», — сказал он.
2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском.
Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.