Переговоры Финляндии с Турцией по НАТО могут продлиться несколько недель — Хельсинки 23 мая, 02:36 Цей матеріал також доступний українською Проблемы с Турцией будут решены — убежден Хаависто (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры о вступлении страны в НАТО с Турцией могут продлиться несколько недель.

По его словам, проблемы между странами будут решены, и «цель будет достигнута», но не обещает быстрого прогресса в переговорах, сообщает Yle.

Он указал, что крайним сроком является саммит НАТО в Мадриде в конце июня, и к тому времени ожидается, что Альянс также прояснит ситуацию.

Видео дня

«Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но может пройти какое-то время», — отметил Хаависто.

Сообщается, что список требований Турции включает экстрадицию людей из курдской организацией РПК, классифицированных ей как террористы, и ослабление эмбарго на поставки оружия.

Хаависто допустил, что Финляндия могла бы, например, заверить Турцию в том, что также будет более внимательно следить за связями террористов с РПК.

По его словам, Хельсинки не может выдать Анкаре членов РПК или людей, предположительно связанных с этой организацией, без правосудия.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.