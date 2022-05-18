Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — FT 18 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Турция блокирует начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

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По информации FT, послы НАТО в среду, 18 мая, должны были начать переговоры о вступлении двух стран, которые ранее в этот день подали заявки, но протест Анкары остановил голосование. Издание пишет, что это вызывает сомнения в том, что НАТО сможет закончить первый этап одобрения заявок в течение одной-двух недель, как говорил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.



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Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но при этом заявил, что страна не исключает перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО после того, как они «достигнут взаимопонимания по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся». Заявки скандинавских стран должны ратифицировать все 30 членов НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в отказе экстрадировать 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме. По его мнению, члены НАТО должны «понимать, уважать и поддерживать» чувствительность Турции к этим вопросам.

«Мы не можем поддержать организацию по безопасности, которая лишена безопасности», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



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