Эрдоган Строптивый. Зачем президент Турции блокирует новое расширение НАТО и какую собственную игру ведет на фоне войны в Украине 19 мая, 14:27 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Через год Эрдоган попытается переизбраться на третий президентский срок, однако шансы его как никогда низки (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

За три месяца вторжения РФ в Украину президент Турции Реджеп Эрдоган сделал максимум, чтобы усилить вес своей страны на мировой арене. Он попытался стать главным посредником в переговорах Киева и Москвы, а теперь приковал к себе внимание всего мира, блокируя заявку Швеции и Финляндии в НАТО.

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Обе страны подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел, 18 мая. В этот же день послы всех 30 государств НАТО должны были начать переговоры о вступлении двух скандинавских стран, но протест Анкары остановил этот процесс, по информации Financial Times. 19 мая Эрдоган лично подтвердил, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, для принятия которых необходимо согласие всех лидеров стран Альянса и ратификация 30 парламентами.

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Это означает, что одобрение заявок Швеции и Финляндии может затянуться, хотя ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал максимально быстрый процесс в преддверии июнського саммита Альянса в Мадриде.



Внезапная строптивость Эрдогана в вопросе расширения НАТО обеспечила его стране видное место не только в заголовках мировых медиа. 18 мая в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которой турецкий министр заявил о возможной скорой встрече Джо Байдена с Реджепом Эрдоганом. Последний, в свою очередь, на днях резко заявил, что дипломатам Швеции и Финляндии нет нужды тратить время на поездки в Анкару, чтобы убедить Турцию согласиться на их членство в Альянсе.

НВ рассказывает о том, что заставило Эрдогана именно сейчас воспользоваться возможностью заблокировать расширение НАТО и каких целей добивается Турция, вторая по численности армия Альянса и один из старейших его членов (с 1952 года).

Падение « непобедимого»: что важно знать о грядущих выборах в Турции и актуальных политических вызовах для Эрдогана

Реджеп Эрдоган де-факто руководит Турцией почти два десятилетия: в 2003—2014 годах он занимал должность премьер-министра, а с тех пор возглавляет страну как президент.

Уже вскоре ему предстоит вновь бороться за высший пост: всего через год, 18 июня 2023 года, в Турции состоится первый тур президентских выборов. Однако шансы выиграть гонку у Эрдогана наихудшие за всю карьеру — по крайней мере, такими они были до начала полномасштабной войны России с Украиной.

В январе 2022 года, за полтора месяца до вторжения, влиятельный журнал Foreign Affairs обнародовал материал под названием Эндшпиль Эрдогана (Erdogan’s End Game). Его автор Сонер Чагаптай, автор нескольких книг об Эрдогане и директор программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики, напомнил о «драматичном сдвиге» в карьере турецкого лидера на исходе 20 лет правления.

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На протяжении большей части этого периода «Эрдоган казался непобедимым», отмечает Чагаптай. Именно при нем Турция впервые стала обществом, где преобладает средний класс и совершила экономический рывок, что помогло правящей Партии справедливости и развития более десятка раз победить в череде общенациональных выборов. В этот же период внешняя политика Турции сохраняла проевропейский вектор, прежде чем страна повернула в сторону жесткой силы и ближневосточных интересов.

Эрдогану удавалось сохранить власть несмотря на войны у турецких границ, включая сирийскую, и попытку переворота в 2016 году. Обретя имидж «нового султана», он установил полный контроль над судебной системой, медиа, правоохранительными органами и другими общественными институтами, расправляясь с политическими оппонентами.

«Однако в последние годы авторитарный популизм Эрдогана утратил свою магию», — констатировал Чагаптай, напоминая, что после попытки госпереворота его правление становилось все более «параноидальным». Преследованию в последние годы подвергались не только подозреваемые в заговоре 2016 года, вдохновителем которого Эрдоган считает проповедника и публициста Мухаммеда Гюлена но и представители оппозиции. Десятки тысяч человек оказались под арестом, более чем 150 тыс. представителей научного сообщества, журналистов и многих представителей гражданского общества потеряли работу из-за подозрений в связях с «гюленистами» или за оппонирование Эрдогану. Хотя антипрезидентские настроения в Турции лишь подогрели новые скандалы, включая попытку турецкого лидера изменить исход выборов мэра Стамбула в 2019 году, на которых победил оппонент его партии Экрем Имамоглу (Эрдоган тогда настоял на переголосовании, но Имамоглу победил и в новом раунде выборов).

Позиции Эрдогана ослабляют и экономические проблемы Турции последних лет. В январе 2022-го стало известно, что по итогам года уровень инфляции в стране достиг 48,7% - наихудший показатель с 2002 года, то есть за 20 лет. В течение 2021 года турецкая лира потеряла более половины своей стоимости. Одновременно устремились вниз и рейтинги правящего блока партий: до 30−40% по сравнению с 52% на выборах 2018 года. При этом кризис усугубило прямое вмешательство Эрдогана в денежно-кредитную политику страны, включая его требование снизить ключевую процентную ставку на фоне инфляции — шаг, противоположный рекомендациям экономистов. Стремительный рост цен, один из итогов таких действий, в итоге ударил по благосостоянию того самого среднего класса, которые преуспевал в первое десятилетие Эрдогана у власти.

Теперь на фоне резко слабеющей поддержки Эрдогана «ждет расплата», писал в своем январском материале Чагаптай, прогнозируя, что на президентских выборах «Эрдоган вряд ли победит». «А из-за многолетнего коррупционного наследия и злоупотребления властью он вполне может быть привлечен к ответственности, если будет смещен», — убежден политолог.

Именно поэтому сейчас, когда Эрдоган возвел главное препятствие на пути членства Швеции и Финляндии в НАТО, многие международные обозреватели полагают, что как минимум отчасти его мотивация связана с желанием укрепить позиции в Турции, прежде всего — в кругах националистического «ядра» своего электората.

Так, The New York Times проводит параллели между позицией Венгрии, выступающей против эмбарго ЕС на российскую нефть, и действиями Эрдогана, отмечая, что оба авторитарных лидера «тормозят попытки Европы противостоять России и Владимиру Путину, настаивая на приоритете своих национальных интересов и играя на внутреннюю аудиторию». А необходимость полного консенсуса о важных решениях как в НАТО, так и в ЕС оба используют, «чтобы решить свои политические проблемы, блокируя действия всех остальных, пусть даже временно», пишет NYT.

Война в Украине как шанс вернуть политический вес себе и Турции: чего добивается Эрдоган

С первых дней российского вторжения Реджеп Эрдоган попытался использовать свои особые отношения с Россией, чтобы обеспечить Турции роль исключительного посредника между Киевом и Москвой. С одной стороны, Турция не присоединилась к западным санкциям против России и не намерена отказываться от российского газа, с другой — заблокировала проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей.

Самый знаковый раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта именно в Стамбуле при личном участии Эрдогана, который открыл его вступительным приветствием. Тогда он назвал своими «друзьями» президентов Украины и РФ, а также высказал надежду, что встреча в Стамбуле «проложит путь» для встречи Зеленского с Путиным, и что Турция готова предоставить для нее площадку. Однако пока российский диктатор отказывается от такой встречи, а переговоры сейчас фактически остановлены: 17 мая Офис президента констатировал, что после стамбульского коммюнике в них не было какого-либо существенного продвижения.

Тем временем еще более значимая возможность для собственной геополитической игры предоставилась Эрдогану, когда агрессия Путина подтолкнула Финляндию и Швецию официально подать заявки на членство в НАТО. Решение Турции заблокировать этот процесс стало неожиданностью для Альянса и правительств скандинавских стран. Хотя стремление обоих государств примкнуть к НАТО широко обсуждалось уже несколько месяцев как знаковый поворот в мировой политике, вплоть до последнего момента Анакара не обозначала своих претензий. Президент Финляндии Саули Ниинисте напоминил, что разговаривал с Эрдоганом месяц назад, и он не озвучивал никаких проблемных вопросов. Не звучало предупреждений и со стороны посла Турции в НАТО Басата Озтюрка.

Ради чего Турция блокирует курс Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Формально ключевая претензия Реджепа Эрдогана к Швеции и Финляндии — их лояльность к представителям Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, и «гюленистам» — Анкара много лет ведет облаву на тех кого считает последователями Фетхуллаха Гюлена и винит их в организации попытки госпереворота в 2016 году.

«Ни одна из этих стран не имеет открытой и четкой позиции в отношении террористических организаций», — заявил Эрдоган, поясняя свое решение заблокировать заявку на членство Швеции и Финляндии в НАТО. Во время выступления в турецком парламенте 18 мая он заявил, что Турция безуспешно добивается экстрадиции из этих стран «30 террористов». «Вы отказываетесь выдавать террористов, но хотите вступить в НАТО. Мы не можем сказать „да“ организации по безопасности, которая лишена безопасности», — обосновал свою позицию Эрдоган.

Однако, как напоминает со ссылкой на скандинавских дипломатов The Guardian, в последний раз аналогичный список Турция выдвигала Швеции (21 имя в запросе на экстрадицию) и Финляндии (12 человек) еще в 2017 году, и с тех пор «он не был предметом какого-либо лоббирования со стороны Турции».

В то же время Турция действительно давно упрекает западный мир, включая США и Швецию, за поддержку сирийского ополчения, связанного с Рабочей партией Курдистана, которое сражалось там с силами Исламского государства. В самой Турции группировка РПК десятилетиями вела вооруженную борьбу, добиваясь расширения политических прав курдов в и создания курдской автономии в составе турецкого государства.

На самом же деле Эрдоган добивается решения не только этого вопроса. Он также потребовал, чтобы Швеция и Финляндия сняли запрет на экспорт оружия в Турцию, введенный в октябре 2019 года после начала военной операция Турции в северной Сирии (Источник мира). Более того, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники, Эрдоган надеется использовать свою возможность блокировать расширение НАТО как способ добиться отмены еще одного важнейшего санкционного шага в отношении Анкары. После скандальной закупки Турцией российских ракетных комплексов С-400 (в 2017 году) США исключили страну из американской программы производства новейшийх истребителей-бомбардировщиков F-35. Теперь, по данным Bloomberg, Эрдоган рассчитывает «обменять» свое согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО на возобновления участия Турции в этой программе.

При этом в «курдском» вопросе Анкара выдвинула Швеции и Финляндии пять требований, по данным турецкой газеты Türkiye:

экстрадиция из этих стран предоставленного Турцией списка членов РПК и движения Гюлена ( организации Хизмет, она же FËTO);

организации Хизмет, она же FËTO); признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны, которые в Турции считают аффилированными с РПК;

прекращение поддержки в двух скандинавских странах представителей « организации фетхуллахистов» ( FËTO);

организации фетхуллахистов» FËTO); закрытие в Швеции и Филяндии всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами,

предоставление соответствующих гарантий.

Известный британский экономист Тимоти Эш подчеркивает, что такая позиция Турции еще раз подчеркивает стремление Эрдогана усилить свои позиции перед попыткой переизбрания на президентский третий срок — возможно даже через досрочные выборы.

«Только чудо могло бы дать Эрдогану шанс выиграть следующие президентские выборы, и нынешняя ситуация может оказаться таким чудом. Он вполне может использовать ее для досрочных выборов, поскольку есть две вещи, объединяющие Турцию — оппозиция к РПК (Рабочая партия Курдистана) и восприятие действий Запада как лицемерных», комментирует Эш решение Эрдогана блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Как Альянс будет выходить из этого тупика

Швеции и Финляндии, которые давно удерживают высшие позиции в рейтингах самых открытых и либеральных демократий, будет непросто согласиться с претензиями Турции, полагает The Guardian, ссылаясь на мнение Джонатана Эяля, заместителя директора аналитического центра Rusi. «Ни для одной из этих стран неприемлемо менять внутреннее законодательство о свободе собраний, — убежден Эяль. — В Швеции, в частности, есть активная курдская община, имеющая политическую поддержку». Официальные Стокгольм и Хельсинки также вряд ли будут менять свои системы предоставления убежища, а Швеция уже заявила, что не ведет никаких особых списков террористов, которые бы отличались от общеутвержденного на уровне ЕС перечня.

Гораздо более вероятным вариантом разрешения разногласий, тормозящих знаковое расширение НАТО, эксперт считает некий формат отложенных закулисных договоренностей, которые бы учли часть интересов Турции, но позволили бы Швеции и Финляндии примкнуть к Альянсу.

В качестве примера Эяль привел схожий эпизод 2009 года, когда Эрдоган заявил, что не допустит назначения бывшего премьера Дании Андерса Расмуссена генсеком НАТО, если Дания не закроет курдский телеканал. Расмуссен все же был назначен, но телеканал закрыли — хотя и через год после этого.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг уже обсудил позицию Турции с главой МИД этой страны Мевлютом Чавушоглу и обозначил готовность к компромиссу. «Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — заявил Столтенберг.

Официальный представитель Турции в НАТО, по информации FT, также подтвердил, что его страна не исключает перспектив вступления Швеции и Финляндии в НАТО полностью — но это возможно лишь после того, как они «достигнут взаимопонимания по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся».

Рассчет Эрдогана в борьбе за подобное компромиссное решение, очевидно, состоит в том, чтобы увеличить вес Турции в Альянсе и обрести дополнительную поддержку внутри страны. Еще по итогам первого месяца вторжения РФ в Украину журнал Foreign Policy констатировал, что в этой ситуации Анкара стремится добиться большего, чем «роль часового на юго-восточном фланге НАТО». «Водоворот событий в Украине может стать еще одной удачей для Эрдогана, предоставив ему возможность улучшить роль Турции в качестве регионального посредника в решении проблем, а в процессе этого продвигать идею о том, что Турция является мировым лидером, занимающим одно место наряду с такими игроками, как Германия, Франция и Великобритания», — писало тогда издание. Сгенерировав новую проблему в НАТО, Анкара по-видимому преследует ту же цель.

Однако ценой таких амбиций Турции может стать не только омраченный для Швеции и Финляндии исторический момент, но и усиление опасений внутри Альянса относительно надежности Турции как союзника, констатирует Washington Post. Раннее такие сомнения уже усилила закупка Анкарой российских зенитных систем, а также ее отказ примкнуть к обширным западным санкциям против РФ.

«Дипломаты НАТО по-прежнему в большинстве своем убеждены, что Турция в конечном итоге откажется от своих возражений и даст добро на расширение [Альянса]. Но процесс, который и так должен был занять несколько месяцев, может оказаться медленнее и сложнее, чем надеялись другие члены Альянса», — резюмирует WP.



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