«Прибудем сегодня очень поздно». Переговоры Украины и РФ начнутся в Стамбуле во вторник утром — Арахамия 28 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова 10 марта (Фото:Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ стартует во вторник, 29 марта, в Стамбуле, Турция.



Об этом сообщил глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

«Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, слишком поздно. Они (российская делегация — ред) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут около 21:00. Поэтому приняли решение, что все прибывающие размещаются, и завтра с 10:00 стартуем в переговорах», — сказал Арахамия.

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Ранее глава украинской делегации анонсировал новый раунд переговоров в Турции на 28−30 марта.

Россия и Украина провели три встречи на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционном формате. Четвертый раунд состоялся 14 марта, а пятый — 21 марта.

По словам члена украинской переговорной делегации, советника главы ОПУ Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.