«Трамп не сказал „нет“». Зеленский надеется, что президент США все же предоставит Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, выразил надежду, что Украина все же сможет получить американские ракеты Tomahawk , поскольку президент США не согласился их предоставить, но и не отказался.

«Хорошо, что президент Трамп не сказал „нет“, но по состоянию на сегодня не сказал „да“», — заявил Зеленский после встречи с Трампом в интервью NBC News, которое выйдет в эфир 19 октября.

Президент Украины также заявил, что украинская армия, оснащенная ракетами Tomahawk, вызывает настоящее беспокойство у Путина.

«Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты предоставят нам Томагавки. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем», — сказал он.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.