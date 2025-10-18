Мерц считает, что визит в США не оправдал надежд Зеленского (Фото: REUTERS/Heiko Becker)

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что визит украинского президента Владимира Зеленского к Дональду Трампу показал, насколько важна европейская поддержка для Украины, сообщает n-tv .

Мерц рассказал, что после встречи Зеленского с Трампом он имел длительную беседу с украинским президентом.

«Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Я думаю, что могу это здесь сказать», — добавил он.

По его мнению, ситуация еще больше подчеркивает необходимость европейской помощи, поскольку войну можно завершить только благодаря военной мощи Украины.

Мерц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину «финансово, политически и военно». Он также подчеркнул, что для Украины капитуляция неприемлема, ведь в таком случае Россия может перейти к агрессии против других европейских стран.

Ранее Мерц заявлял, что Украине нужен мирный план. В свою очередь издание Axios сообщало, что Великобритания предложила разработать совместно с США мирный план для Украины по аналогии с планом Дональда Трампа по сектору Газа.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.