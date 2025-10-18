Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не намерен предоставлять Украине ракеты дальнего действия Tomahawk, по крайней мере пока, поскольку считает своим приоритетом дипломатию.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



По информации издания, Зеленский надеялся оставить Вашингтон с новыми обязательствами по поставкам оружия, однако Трамп был настроен иначе — особенно после своего длительного телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне.

По словам источников Axios, Трамп четко дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а предоставление Tomahawk может ее подорвать.

Один из источников сообщил, что встреча «была нелегкой», другой — назвал ее «плохой».

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", — цитирует издание один из источников.

Другой источник добавил, что Трамп сделал несколько резких заявлений, и в определенные моменты встреча приобрела эмоциональный характер.

Axios отмечает, что переговоры вдруг завершились через 2,5 часа.

«Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США договорились не комментировать публично вопрос дальнобойных систем, и что США не хотят эскалации. Президент также подчеркнул, что «россияне опасаются Tomahawk как комбинации систем вооружения, которые может получить Украина».