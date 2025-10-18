Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября «прямо и честно» дал ему понять, что пока украинский лидер не получит дальнобойных ракет Tomahawk, сообщил CNN один из чиновников.

По данным телеканала, Трамп опасается, что Украина «стремится к эскалации и продолжению конфликта», и он обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей зимы.

Несколько человек, знакомых с переговорами, описали CNN дискуссию между Трампом и Зеленским за закрытыми дверями как напряженную, откровенную и, порой, «неудобную».

Это был новый пример того, как президент США приближался к разрешению новых возможностей для Украины или применению новых санкций против России, но отступал после вмешательства российского диктатора Владимира Путина. CNN считает, что Путин 16 октября позвонил Трампу, чтобы предотвратить это. Инициированный Кремлем звонок имел целью якобы поздравить американского президента с победой на Ближнем Востоке, а в результате привел к организации еще одной личной встречи, сказано в материале.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, и США не хотят эскалации.

Издание Axios писало, что Трамп отказал Зеленскому в передаче Tomahawk, по крайней мере пока, поскольку считает своим приоритетом дипломатию.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.