Орбан заявил, что готов принять встречу Трампа и Путина в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна готова принять встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

«Запланированная встреча между президентами США и России — это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!», — написал Орбан в социальной сети Х в четверг, 16 октября.

Ранее Трамп сообщил, что поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал их разговор «продуктивным».

Американский президент отметил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

Со стороны США первые встречи возглавит госсекретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже, добавил американский лидер.

Он также анонсировал личную встречу с российским диктатором в Будапеште, чтобы «обсудить возможность прекращения бесславной войны между Россией и Украиной».

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.